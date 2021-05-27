36 спутников OneWeb запустят на ракете "Союз" с космодрома Восточный

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Британские спутники связи OneWeb будут запущены в четверг с космодрома Восточный. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту 36 аппаратов.

"На 27 мая 2021 года в 20:43 мск с космодрома Восточный запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 космическими аппаратами OneWeb на борту", - сказали ТАСС в Роскосмосе.

Как сообщили в госкорпорации, примерно через девять минут после старта от третьей ступени отделится головная часть - разгонный блок и спутники. Затем "Фрегат" выведет аппараты на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в несколько этапов. Как ранее сообщили в пресс-службе французской корпорации Arianespace, вывод спутников на орбиту займет 3 часа 51 минуту.

Это будет седьмой запуск аппаратов OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного. Он должен довести число космических аппаратов британской компании на орбите до 218.

Спутники OneWeb были доставлены в аэропорт Игнатьево в Благовещенске на самолете Ан-124-100 6 мая, после чего специалисты космического центра "Восточный" (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, входит в госкорпорацию "Роскосмос") доставили их на космодром.

Предыдущие запуски

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта и 26 апреля 2021 года.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором запусков) предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов. 9 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 года - начале 2023 года.