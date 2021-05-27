Спутник "Глонасс-М" вернули в состав орбитальной группировки после техобслуживания

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Космический аппарат "Глонасс-М" №732 (23-я точка) перевели с техобслуживания в основной состав орбитальной группировки. Об этом говорится на сайте Информационно-аналитического центра координатно-временного и навигационного обеспечения.

"Используется по ЦН [целевое назначение]", - говорится в сообщении.

Этот спутник был запущен 2 марта 2010 года и введен в систему 28 марта 2010 года, выведен на техобслуживание 25 мая. В прошлый раз спутник выводился на техобслуживание в декабре прошлого года.

Сейчас в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС находятся 27 спутников, из них 23 аппарата используются по целевому назначению, один спутник временно выведен из состава орбитальной группировки на техобслуживание, еще один аппарат находится в орбитальном резерве, два спутника проходят летные испытания. Для покрытия всего земного шара требуется 24 работающих аппарата "Глонасс".