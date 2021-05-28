С космодрома Восточный на ракете "Союз" запустят 36 спутников OneWeb

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Британские спутники связи OneWeb вновь планируют запустить с космодрома Восточный. Ракета-носитель "Союз-2.1б" должна стартовать в 20:38 мск, вместе с разгонным блоком "Фрегат" она выведет на орбиту 36 аппаратов.

"Государственная комиссия на космодроме Восточный приняла решение о пуске ракеты-носителя "Союз-2.1б" с 36 космическими аппаратами OneWeb в рамках миссии № 47 на 28 мая 2021 года. Время пуска - 20:38:39 мск", - сказали ТАСС в Роскосмосе.

Примерно через девять минут после старта от третьей ступени отделится головная часть - разгонный блок и спутники. Затем "Фрегат" выведет аппараты на целевую орбиту. Спутники будут отделяться в несколько этапов. Как ранее сообщили в пресс-службе французской корпорации Arianespace, вывод спутников на орбиту займет 3 часа 51 минуту.

Это будет седьмой запуск спутников OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного. Он должен довести количество космических аппаратов британской компании на орбите до 218.

Изначально пуск должен был состояться в 20:43 мск 27 мая, однако был перенесен на резервную дату. Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, ракета-носитель осталась в предстартовом состоянии. В свою очередь источник на космодроме пояснил ТАСС, что пуск перенесен на 28 мая из-за выявленных автоматикой замечаний.

Позднее компания Arianespace, которая является оператором пуска, сообщила, что перед запуском потребуется заменить электрооборудование на ракете.

Предыдущие запуски

Первые шесть спутников OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены 34 аппарата, 21 марта того же года - еще столько же. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb запустили в декабре 2020 года. Были выведены 36 аппаратов. Затем запуски по программе с космодрома Восточный состоялись 25 марта и 26 апреля 2021 года.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace предполагает пуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту от 34 до 36 аппаратов. 9 апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что система OneWeb первого поколения будет создана в конце 2022 года-начале 2023 года.