Следующий запуск "Союза" с Восточного запланирован на 1 июля

КОСМОДРОМ ВОСТОЧНЫЙ /Амурская область/, 28 мая. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз" будет в следующий раз запущена с космодрома Восточный 1 июля. Об этом сообщил в субботу гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Дмитрий Баранов.

"Две ракеты у нас на подходе, расчетное время прибытия 7-8 число (7-8 июня, - прим. ТАСС). Одна машина улетит 1 июля, вторая машина, скорее всего, полетит в октябре. Решение окончательное об этом будет принято, я думаю, в ближайшие недели две", - сказал Баранов во время построения боевого расчета этого космодрома, осуществившего предстартовую подготовку и запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 36 британскими спутниками связи OneWeb.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал о планах запустить с Восточного по одной ракете "Союз" в мае, июне и июле.

Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", которая должна вывести 36 спутников OneWeb на орбиту, запущена в 20:38 мск в пятницу. Примерно через девять минут "Фрегат" с 36 спутниками отделился от третьей ступени ракеты. Позднее от разгонного блока отделились первые две партии спутников по четыре аппарата в каждой.

Это седьмой запуск спутников OneWeb и четвертый полностью коммерческий пуск с Восточного. Он должен довести число космических аппаратов британской компании на орбите до 218. Сегодняшний пуск побил рекорд по количеству стартов с дальневосточного космодрома в год. До этого наибольшее число пусков в год (два) было произведено в 2018 году.