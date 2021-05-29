Испытательную базу разгонных блоков "Фрегат" переоснастят к концу 2022 года

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Техническое перевооружение испытательной базы разгонных блоков "Фрегат" (РБФ) завершится до конца 2022 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина.

"В настоящее время АО "НПО им. Лавочкина" в рамках Федеральной космической программы на 2016-2025 годы реализует инвестиционный проект "Техническое перевооружение испытательной базы разгонных блоков "Фрегат" со сроком реализации 2020-2022 годы", - сообщили в пресс-службе.

В НПО им. Лавочкина отметили, что проект предусматривает техническое перевооружение существующей испытательной базы разгонных блоков "Фрегат" и осуществляется в связи с увеличением числа их производства, для создания контрольно-испытательной станции (КИС) "Фрегатов".

Кроме того, переоснащение проводится с целью организации рабочих мест для проведения электрических испытаний всех модификаций разгонных блоков "Фрегат" и обеспечения предприятия современным стендовым оборудованием.

"Необходимость создания КИС РБФ обусловлена также тем, что идентичные испытательные системы используются на технических комплексах космодромов для обеспечения подготовки к запуску. В связи с этим необходимо обеспечить идентичность проводимых испытаний на космодромах и на территории предприятия", - уточнили в пресс-службе.