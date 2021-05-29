Будущее МКС обсудят на форуме GLEX в Петербурге

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Перспективы пилотируемых полетов в космос и будущее Международной космической станции (МКС) будут обсуждаться на Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил ТАСС замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"Да, 16 июня состоится сессия Форума глобального взаимодействия, которая будет посвящена Международной космической станции", - сказал Савельев в ответ на вопрос, будет ли обсуждаться будущее МКС на GLEX-2021.

По словам заместителя гендиректора, инициатором сессии выступил Чемпенский университет (США). Она будет посвящена перспективам пилотируемых полетов в космос на основе результатов 20 лет эксплуатации МКС. "В обсуждении, в частности, примут участие американский астронавт Майкл Лопес-Алегриа и Герой Советского Союза и Российской Федерации советский и российский космонавт Сергей Константинович Крикалев", - добавил Савельев.

Глобальная конференция по исследованию космоса первоначально должна была пройти в Санкт-Петербурге 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах. В этом году он пройдет в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня.