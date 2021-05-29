Два спутника "Ресурс-П" будут запущены на орбиту в 2022 году

МОСКВА, 29 мая. /ТАСС/. Два спутника дистанционного зондирования Земли "Ресурс-П" будут выведены на орбиту в следующем году. Об этом сообщил заместитель директора Департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерий Заичко.

"В текущем году предполагается запуск "Метеора-2.3", а в 2022 году - двух очередных "Ресурсов-П", - сказал Заичко в интервью журналу "Русский космос".

По словам замдиректора департамента, на 2022 год также намечен запуск первого аппарата "Кондор-ФКА", а на 2023 год - второго. Первый "Обзор-Р" будет выведен на орбиту в 2022 году.

Также в настоящий момент для дистанционного зондирования Земли разрабатываются спутники нового поколения "Канопус-ВО". "От предшественников они будут отличаться увеличенной в пять раз шириной полосы обзора", - добавил Заичко.

Аппараты серии "Ресурс-П" созданы для получения высокоинформативных изображений поверхности Земли в различных диапазонах спектра и оперативной передачи данных в интересах Минприроды, Росгидромета, МЧС, Россельхоза, Росрыболовства и других потребителей.