Гендиректор одного из институтов Роскосмоса досрочно покинул свой пост

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Научно-исследовательского института точных приборов (НИИ ТП, входит в холдинг РКС Роскосмоса) Александр Люхин досрочно покинул свой пост. Об этом говорится в сообщении холдинга "Российские космические системы", распространенном в понедельник.

"Сегодня, 31 мая 2021 года, состоялся совет директоров АО "Научно-исследовательский институт точных приборов", который принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора предприятия Александра Люхина и расторжении с ним трудового договора по инициативе работника", - говорится в сообщении.