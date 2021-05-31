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Гендиректор одного из институтов Роскосмоса досрочно покинул свой пост

Совет директоров АО "Научно-исследовательский институт точных приборов" принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора предприятия Александра Люхина и расторжении с ним трудового договора

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Научно-исследовательского института точных приборов (НИИ ТП, входит в холдинг РКС Роскосмоса) Александр Люхин досрочно покинул свой пост. Об этом говорится в сообщении холдинга "Российские космические системы", распространенном в понедельник.

"Сегодня, 31 мая 2021 года, состоялся совет директоров АО "Научно-исследовательский институт точных приборов", который принял решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора предприятия Александра Люхина и расторжении с ним трудового договора по инициативе работника", - говорится в сообщении.

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