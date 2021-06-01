РКК "Энергия" изготовит два пилотируемых корабля "Союз МС" по цене 5 млрд рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Совет директоров ракетно-космической корпорации "Энергия" дал согласие на заключение договора на изготовление двух пилотируемых кораблей "Союз МС" для АО "Главкосмос", говорится на сайте раскрытия информации.

"Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью: договора на изготовление и поставку двух транспортных пилотируемых кораблей "Союз МС" между АО "Главкосмос" (заказчик) и ПАО "РКК "Энергия" (исполнитель) по ориентировочной (уточняемой) цене в размере 5 056 131 831,14 (пять миллиардов пятьдесят шесть миллионов сто тридцать одна тысяча восемьсот тридцать один) рубль 14 копеек с учетом ориентировочной (предельной) себестоимости продукции", - говорится в сообщении.

Договор будет действовать до 31 декабря 2023 года или до полного исполнения сторонами обязательств.

"Главкосмос" занимается развитием коммерческих пилотируемых программ с использованием российских пилотируемых космических кораблей "Союз". Ранее в пресс-службе компании сообщили ТАСС, что в 2022-2023 годах на орбиту могут отправиться четыре космических туриста. Для этих полетов пилотируемые корабли уже изготавливаются.