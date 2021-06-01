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Ростех создаст опытный образец парашюта для космического корабля "Орел" к 2023 году

Поставки начнутся позднее по заказу Роскосмоса

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Опытный образец парашютной системы для космического корабля "Орел" будет готов в 2023 году. Об этом сообщил во вторник журналистам глава холдинга "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" Игорь Насенков в кулуарах съезда Союза машиностроителей России.

"Опытный образец у нас будет полностью готов в 2023 году. Дальше по заказу Роскосмоса, когда он скажет, начнем поставки. Все зависит от самого финишного объекта [корабля "Орел"]. Сейчас идет в графике", - сказал он.

Первый запуск космического корабля "Орел" без космонавтов на борту запланирован на 2023 год с космодрома Восточный, стыковка корабля в этот полет с Международной космической станцией (МКС) не предусматривается. В 2024 году "Орел" выполнит второй полет без космонавтов с последующей стыковкой с МКС. Пилотируемые полеты корабля начнутся с 2025 года.

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