Российские космонавты впервые в 2021 году выйдут в открытый космос

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров выйдут в среду в открытый космос впервые в этом году. Начало работ запланировано на 08:20 мск из модуля "Поиск".

"В соответствии с графиком работ на российском сегменте Международной космической станции 2 июня 2021 года состоится 48-й плановый выход в открытый космос (ВКД № 48), который выполнят космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров", - сообщили ТАСС в Роскосмосе.

И для Новицкого, и для Дуброва это будет первая внекорабельная деятельность в карьере. Предполагается, что космонавты проведут в открытом космосе 6 часов 50 минут.

Интересная и непростая работа

Подготовка к внекорабельной деятельности у космонавтов началась заранее. Он изучили документацию, проверили скафандры, устранили замечания к ним.

"Во время подготовки мы готовим отсеки, изучаем документацию, готовим оборудование, которое будем использовать при проведении работ как на станции, так и снаружи, готовим скафандры к выходу, проводим медицинские обследования и с удовольствием и волнением готовимся к этой интересной и непростой работе", - рассказал Дубров в ролике, опубликованном ранее Роскосмосом.

В первую очередь Новицкому и Дуброву предстоит заменить сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле "Заря" - эту работу в рамках прошлого выхода в открытый космос не удалось выполнить космонавтам Сергею Рыжикову и Сергею Кудь-Сверчкову. Как рассказал комментатор NASA, они не смогли открыть гермоконтейнер, в котором находится сменный регулятор расхода жидкости, из-за слишком тугого болта.

Как уточнил ранее Новицкий, особенностью данного выхода является сочетание ресурсных работ, космических экспериментов и подготовки МКС к приему нового модуля - многоцелевого лабораторного модуля "Наука".

В частности, космонавтам предстоит провести работы по подготовке модуля "Пирс" к отделению от МКС, на его место уже на лето запланирована стыковка "Науки". Они переведут грузовую модернизированную стрелу от модуля "Пирс" в положение хранения на "Поиск", отключат аппаратуру системы "Курс-П" модуля "Звезда" от модуля "Пирс" и подключат ее к надирному стыковочному узлу переходного отсека.

Также Новицкий и Дубров установят оборудование для научных космических экспериментов "Тест" и "Выносливость" на внешней поверхности модуля "Поиск". На время ВКД у космонавтов запланировано четыре отдыха продолжительностью пять минут.

Скафандры

Для внекорабельной деятельности космонавты будут использовать скафандры "Орлан-МКС", один из них с красными лампасами (Олег Новицкий), другой - с синими (Петр Дубров).

"Орлан-МКС" отличается от предыдущей версии скафандра "Орлан-МК" новой внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, а также новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для оператора. Кроме того, на скафандре установлена новая система отображения информации.