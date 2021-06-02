Российские космонавты завершили первый в 2021 году выход в открытый космос

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров завершили работы в открытом космосе. Прямая трансляция внекорабельной деятельности велась на сайте Роскосмоса.

"Люк стыковочного отсека "Поиск" был закрыт в 16:12 по московскому времени 2 июня 2021 года. Продолжительность внекорабельной деятельности составила 7 часов 19 минут", - говорится в сообщении Роскосмоса в Twitter.

"Я вас поздравляю", - сказал специалист Центра управления полетами во время переговоров.

Члены экипажа заменили сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле "Заря". В свою очередь Центр управления полетами (ЦУП) проверил подключенную панель и подтвердил ее работоспособность. Старую панель они убрали в гермоконтейнер, который позже оттолкнули в открытый космос. В госкорпорации уточнили, что в ближайшие 2-3 дня он полностью сгорит в атмосфере Земли. Также космонавты подготовили модуль "Пирс" к отделению от МКС: отключили аппаратуру системы "Курс-П" модуля "Звезда" от модуля "Пирс" и подключили ее к надирному стыковочному узлу переходного отсека. Эта работа проводилась в рамках подготовки к стыковке с МКС многофункционального лабораторного модуля "Наука". По плану он должен быть запущен в июле текущего года.

Перед заключительными операциями в рамках внекорабельной деятельности специалист Центра управления полетами предупредил Дуброва, что ему может потребоваться срочное возвращение на борт МКС. "Петр, у тебя аккумулятор подсел прилично. Поэтому если вдруг чего, вентилятор может отключиться, плюс мы связь можем потерять даже", - сказал специалист ЦУП. Он рассказал ему о дальнейших действиях и предупредил, что в случае полного разряда ему "надо будет срочно возвращаться". Однако члены экипажа смогли завершить все запланированные работы, в том числе установили новое оборудование экспериментов "Тест" и "Выносливость" по исследованию влияния условий космоса на различные микроорганизмы и материалы.

Новицкий и Дубров выполняли работы в скафандрах "Орлан-МКС", один из них с красными лампасами (Новицкий), другой - с синими (Дубров). Предыдущий выход состоялся 18 ноября прошлого года.