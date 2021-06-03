СМИ: Китай вывел на орбиту метеорологический спутник "Фэнъюнь-4-би"

ПЕКИН, 3 июня. /ТАСС/. Китай успешно вывел на заданную орбиту метеорологический спутник "Фэнъюнь-4-би". Об этом в четверг сообщило агентство "Синьхуа".

По его данным, запуск состоялся с космодрома Сичан (юго-западная провинция Сычуань) при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-3-би".

Как отмечает агентство, "Фэнъюнь-4-би" является новым поколением метеорологических спутников на геостационарных орбитах. Аппарат будет использоваться для метеорологических исследований, прогнозов погоды и предупреждения стихийных бедствий.

Нынешний запуск стал 372-м по счету для ракет-носителей серии "Чанчжэн".