Эскизное проектирование российской орбитальной станции начнется до конца лета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Эскизное проектирование перспективной российской орбитальной служебной станции (РОСС) начнется в РФ в ближайшее время. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

"Я думаю, что до конца лета", - сказал Рогозин в ответ на вопрос, начнется ли эскизное проектирование станции в этом году.

По словам главы госкорпорации, также в ближайшее время в правительство России будет направлен доклад с дорожной картой создания РОСС.

Рогозин рассказал, что основные эксперименты будут проводиться не внутри станции, а на внешнем борту. "То есть станция - это по сути платформа для космических аппаратов, и мы собираемся облепить станцию для наблюдения, ретрансляции", - пояснил он.

Наклонение РОСС составит 97-98 градусов. Она будет каждые двое суток проходит всю Землю, а в Арктическом регионе она будет находиться каждые полтора часа, что важно для поддержки Северного морского пути. "То есть появляется гораздо больший прагматизм этой станции, мы бы хотели такую станцию создать", - добавил Рогозин.

ПМЭФ, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.