Гендиректор Роскосмоса заявил о возможном переносе лунной программы на 2022 год

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Роскосмос в августе поймет, получится ли запустить межпланетную автоматическую станцию "Луна-25" в октябре или придется перенести на 2022 год. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"В августе мы поймем точно, что получается по срокам. Второе пусковое окно - это февраль 2022 года и третье - это май 2022 года. Февральское окно мы отметаем, потому что там придется делать очень сложные орбитальные "телодвижения", - рассказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, пока в качестве основной даты запуска рассматривается октябрь этого года. "Если в августе мы подтверждаем, что НПО [им. С. А.] Лавочкина выходит на стартовую готовность, тогда дополнительный пуск с Восточного мы просто не успеем провести. Если же у нас будет перенос на резервное пусковое окно, тогда мы запустим с Восточного еще одну коммерческую ракету", - пояснил он.

Как уточнил Рогозин, Роскосмос ожидает ключевые поставки, которые нужно интегрировать в аппарат. Именно от них зависит готовность к пуску. "Концерн "Вега" госкорпорации "Ростех" должен поставить один компонент, и европейские коллеги должны поставить прибор "Пилот-Д", который тоже должен быть интегрирован, сертифицирован и должен пройти полную проверку на электромагнитную совместимость", - добавил Рогозин.

В октябре 2021 года Роскосмос планирует отправить на Луну автоматическую станцию "Луна-25", которая станет первым отечественным аппаратом в современной России на естественном спутнике Земли. В качестве основной даты старта выбрано 1 октября, резервной - 30 октября. Ранее в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина ТАСС сообщали, что аппарат "Луна-25" будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года. Миссия "Луна-26" должна быть запущена в 2024 году, "Луна-27" - в 2025 году, "Луна-28" - в 2027-2028 годах.

О ПМЭФ

ПМЭФ, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.