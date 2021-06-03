Рогозин заявил, что проблемы из-за старения конструкции МКС есть и у России, и у США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 июня. /ТАСС/. Россия и США сталкиваются с проблемами на МКС, которые возникают из-за старения конструкции. Об этом сообщил в четверг в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"И у нас, и у американцев есть реальные проблемы старения конструкции, потому что ей [МКС] уже около 20 лет: усталость металла, надо менять электронику", - отметил Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, годы МКС сочтены. "Максимум до 2030 года, я не думаю, что мы будем эксплуатировать [МКС] дольше", - выразил мнение Рогозин.

Гендиректор госкорпорации напомнил, что РФ приступила к созданию научно-энергетического модуля. Он также счел неправильным, что в составе МКС он будет использоваться пять лет вместо 15-20 лет. Поэтому он может быть запущен на новую орбитальную станцию.

"Когда эксплуатируешь агрегат, который давно работает за пределами своего назначенного срока, то потребуется больше денег, чтобы поддерживать станцию в необходимом состоянии. Надо еще иметь в виду, что там находятся люди, не дай бог будет развитие нештатной ситуации, которая поставит под угрозу жизнь наших космонавтов", - заключил Рогозин.

Ранее глава Роскосмоса сообщил, что Ракетно-космической корпорации "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году. По его словам, он уже в работе. Глава госкорпорации также опубликовал видео создаваемого первого модуля - им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к Международной космической станции в 2024 году.

ПМЭФ

ПМЭФ, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.