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В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

Как ожидается, Dragon пристыкуется к Международной космической станции 5 июня

НЬЮ-ЙОРК, 3 июня. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте SpaceX.

Старт носителя с пускового комплекса на базе ВВС США на мысе Канаверал (штат Флорида) состоялся в 13:29 по времени Восточного побережья США (20:29 мск). Как ожидается, Dragon пристыкуется к МКС в субботу, 5 июня.

Через несколько минут после запуска SpaceX успешно осуществила управляемую посадку первой ступени ракеты-носителя на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Dragon должен доставить на орбитальный комплекс примерно 3,3 тонны грузов, включая продовольствие и материалы для серии научных экспериментов. Они, в частности, касаются разработки новых лекарств для лечения болезни почек и выведения новых растений, которые в меньшей степени нуждаются в воде и пестицидах.

Кроме того, на борту корабля две новые солнечные батареи. Позже на МКС будут доставлены еще четыре новые солнечные батареи. Ранее в этом году экипаж орбитального комплекса начал подготовку к установке данных элементов. В NASA ранее отмечали, что имеющиеся солнечные батареи работают нормально, но появились признаки их износа. В космическом ведомстве констатировали, что первые солнечные батареи были установлены на орбитальном комплексе в декабре 2000 года и рассчитаны на 15 лет.

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