АО "Успешные ракеты" займется созданием глобальной климатической мониторинговой системы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Российская частная компания "Успешные ракеты" проводит консультации с представителями Катара об инвестициях в проект по созданию глобальной климатической мониторинговой системы. Об этом заявил в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) основатель компании Олег Мансуров.

"Система, которую мы создаем, позволяет отслеживать содержание парниковых газов в атмосфере. При этом она позволяет идентифицировать источники эмиссии и источники поглощения вплоть до конкретного предприятия или населенного пункта", - сказал Мансуров.

По словам главы "Успешных ракет", речь идет как о космическом, так и о наземном мониторинге. "Космическая часть будет представлять из себя порядка 60 спутников. Это малые космические аппараты, на борту которых будут расположены спектрометры двух видов", - пояснил Мансуров.

Он уточнил, что проект планируется реализовать совместно с предприятиями, входящими в госкорпорацию "Роскосмос", с институтами РАН, в частности с Институтом космических исследований, с Росгидрометом и подведомственными институтами, в первую очередь с Институтом глобального климата и экологии.

"Мы уже прошли публичные общественные слушания проекта в Торгово-промышленной палате, прошли межведомственную рабочую группу, прошли научно-технический совет. Речь идет о включении данного проекта в Федеральную научно-техническую программу по экологии до 2030 года. Проект масштабный, он потребует участия большого количества организаций, как частных, так и государственных", - заявил основатель компании.

Консультации с Катаром

Мансуров рассказал, что на ПМЭФ-2021 компания проводит консультации с представителями Катара об инвестициях $250 млн в проект по созданию глобальной климатической мониторинговой системы.

"Мы заинтересованы в том, чтобы привлечь от них инвестиции. Плюс Катар - это хорошая точка входа на ближневосточный рынок. Если мы в целом говорим о космических технологиях и сферах их применения, Ближний Восток сейчас очень активно работает в этом направлении", - сказал Мансуров.

О компании

В октябре 2020 представители новой российской частной космической компании Success Rockets ("Успешные ракеты") сообщили ТАСС, что они планируют предлагать свои ракеты-носители сверхлегкого класса потенциальным заказчикам для запусков спутников. Максимальная стоимость одного пуска в зависимости от типа ракет составит $2,8 млн.

Также компания планирует заниматься производством платформ для создания спутников различного назначения. Платформа SKIBR-CUB будет предназначена для создания спутников стандарта CubeSat (сверхмалые аппараты), которые могут быть использованы для научных и образовательных целей, а также и для оптического дистанционного зондирования Земли с разрешением до 5 м и обеспечения интернета вещей.

О форуме

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.