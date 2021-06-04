Спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" запустят 8 ноября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июня. /ТАСС/. Телекоммуникационные спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" завершают испытания и будут запущены в начале ноября. Об этом сообщил и.о. генерального директора ФГУП "Космическая связь" Юрий Прохоров журналистам в пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

"8 ноября запуск двух космических аппаратов - "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7", - сказал Прохоров.

По словам и.о. гендиректора, эти космические аппараты находятся в завершающей стадии испытаний, ракета-носитель, которая выведет аппараты на орбиту, прошла все испытания, готовится к отправке на космодром.

Ранее спутники "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" предполагалось запустить в 2020 году. В сентябре прошлого года гендиректор ИСС им. М. Ф. Решетнева Николай Тестоедов в интервью ТАСС сообщил, что их производство задерживается из-за поздней поставки полезной нагрузки для этих аппаратов из Италии в связи с пандемией коронавируса. В декабре генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что их запуск перенесен на конец 2021 года.

Спутник "Экспресс-АМУ3" планируется разместить в орбитальной точке 96,5 градуса восточной долготы, аппарат "Экспресс-АМУ7" - в позиции 145 градусов восточной долготы. Спутники будут изготовлены ИСС и европейской компанией Thales Alenia Space Italia.

ПМЭФ, организованный Фондом Росконгресс, проходит со 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.