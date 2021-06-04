Первым замом по летной подготовке ЦПК станет командир отряда космонавтов Олег Кононенко

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко будет назначен первым заместителем Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Я принял решение, мы это обсудили с Максимом Михайловичем Харламовым, который назначен руководителем ЦПК, его первым замом по летной подготовке станет командир отряда космонавтов Олег Дмитриевич Кононенко", - сказал Рогозин в интервью радио "Комсомольская правда" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

По словам главы Роскосмоса, это решение должно состояться на днях. Оно было принято, чтобы не было разрыва традиционных отношений с точки зрения связи руководства ЦПК с космонавтами.

С 1 июня Павел Власов, который ранее возглавлял Центр подготовки космонавтов, ушел на пенсию. На его место новым начальником ЦПК был назначен Максим Харламов.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.