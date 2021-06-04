Глава NASA назвал продуктивным разговор с Рогозиным о перспективах сотрудничества

ВАШИНГТОН, 4 июня. /ТАСС/. Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон считает продуктивным разговор с гендиректором Роскосмоса Дмитрием Рогозиным о перспективах сотрудничества. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении главы американского космического ведомства по итогам телефонной беседы.

"Я рад был провести сегодня с Дмитрием Рогозиным продуктивное обсуждение о продолжении сотрудничества между NASA и Роскосмосом. На протяжении более чем 20 лет астронавты NASA и космонавты Роскосмоса жили и работали вместе на МКС, - заявил Нельсон. - NASA привержено продолжению этого очень эффективного партнерства на МКС".

"Я жду с нетерпением дальнейших обсуждений с Дмитрием Рогозиным и участия в виртуальном формате вместе с ним в Глобальной конференции по исследованию космоса", - сказал директор NASA.

Ранее в пресс-службе Роскосмоса ТАСС сообщили, что Нельсон принял приглашение Рогозина приехать в Россию. Главы Роскосмоса и NASA договорились об активизации переговоров по всем направлениям, в том числе в формате личных встреч. Кроме того, Рогозин в беседе с Нельсоном поддержал идею продлить эксплуатацию МКС до 2030 года. Стороны также обсудили санкции против российских предприятий космической отрасли.

В конце мая, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на телефонном брифинге для журналистов, Нельсон сообщил, что примет участие в Глобальной конференции по исследованию космоса GLEX (Global Space Exploration Conference) в Санкт-Петербурге в июне этого года в виртуальном формате.