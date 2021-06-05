Рогозин: совместные планы с США возможны после снятия санкций с предприятий Роскосмоса

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Россия сможет строить планы сотрудничества с США в космосе только после отмены американских санкций против российских предприятий космической отрасли. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Как сообщили ранее в пресс-службе госкорпорации, Рогозин провел телефонные переговоры с главой NASA Биллом Нельсоном.

"Речь шла о неприемлемости санкций против ЦНИИМАШа, в состав которого входит ЦУП, и РКЦ "Прогресс" - производителя ракет космического назначения "Союз-2". Сначала надо убрать эти санкции, а потом строить планы на будущее", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что в ходе разговора не поддерживал высказанную Нельсоном идею продлить эксплуатацию Международной космической станции до 2030 года.