Рогозин сообщил, что создание системы "Сфера" обойдется в 0,8 трлн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Создание системы "Сфера" обойдется в 0,8 трлн рублей, из них 500 млрд - внебюджетные средства. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на ПМЭФ-2021.

"Система "Сфера" [обойдется в] 0,8 трлн рублей, из них 500 млрд - внебюджет", - сказал Рогозин, отвечая на вопрос о стоимости создания системы.

Ранее Рогозин сообщил, что принципиально новый космический аппарат, разрабатываемый в рамках программы "Сфера", будет создан к концу 2022 года. Он отметил, что сейчас рассматривается возможность вхождения в капитал предприятий Роскосмоса отдельных частных компаний, которые будут соинвестировать в развитие группировки.

Петербургский международный экономический форум, организованный фондом Росконгресс, проходит с 2 по 5 июня. Тема форума в этом году: "Снова вместе. Экономика новой реальности". В рамках мероприятия также пройдут форумы МСП, "Здоровое общество", "Лекарственная безопасность" и специальная юношеская секция "ПМЭФ-Юниор". ПМЭФ-2021 проводится в очном формате с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. ТАСС выступает информационным партнером и фотохост-агентством мероприятия.