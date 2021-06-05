Рогозин рассчитывает, что глава NASA приедет в Россию в течение года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июня. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассчитывает, что новый директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон приедет в Россию до конца года. Об этом он заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

"Я рассчитываю, что он приедет в течение этого года. Может быть, на один из пусков, посмотрим", - сказал Рогозин.

Глава Роскосмоса выразил надежду, что укрепление отношений с Нельсоном позволит восстановить диалог с США. "Человек он, безусловно, очень опытный, близкий к нынешнему президенту США [Джо Байдену], что хорошо. Потому что, если нам удастся объяснить все те казусы и нелепости, которые происходили по санкционной линии американской в отношении российской промышленности, и NASA в рамках партнеров будет выступать за продолжение этого взаимодействия, то есть шанс поправить наши отношения и восстановить нормальный диалог", - пояснил он.

Он отметил, что планирует показать главе NASA предприятия и познакомить с конструкторами.

"Я сделаю все, чтобы установить личный доверительный диалог с этим опытным и уважаемым человеком, господином Нельсоном. Поэтому я жду его в своей семье, и я надеюсь, он приедет тоже со своими родными и близкими родными. Постараемся ему показать ту Россию, которую он не знает. Покажем промышленность, съедим на предприятия. Пообщаемся. Познакомлю его с нашими ведущими конструкторами", - сообщил Рогозин.