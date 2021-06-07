Джефф Безос вместе с братом полетит в космос на корабле New Shepard

"С пятилетнего возраста я мечтал о полете в космос. 20 июля я совершу это путешествие со своим братом", - написал он на своей странице в Instagram. Подробностей он не сообщил.

В прикрепленном к посту видеоролике миллиардер пояснил, что принял решение об участии в полете, "потому что хотел это сделать всю свою жизнь". "[Этот опыт] меняет тебя, твое отношение к этой планете, человечеству", - отметил Безос.

Принадлежащая ему компания Blue Origin впервые отправит пассажира в суборбитальный полет на своем корабле New Shepard 20 июля. 5 мая компания сообщила, что первый билет на полет к границам космоса будет разыгран с помощью аукциона, который пройдет в три этапа и завершится 12 июня.

До этого Blue Origin провела 15 испытаний своего суборбитального корабля, однако в роли "пассажира" выступал снабженный датчиками манекен в человеческий рост, которого назвали в честь Люка Скайуокера, одного из героев киносаги "Звездные войны". New Shepard может брать на борт шесть пассажиров или полезный груз. После достижения границы космоса туристам можно будет расстегнуть ремни безопасности и примерно четыре минуты провести в состоянии невесомости, после чего капсула с ними начнет снижение и мягко приземлится на парашютах.

Blue Origin - лишь одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы существуют у компаний Virgin Galactic и SpaceX.