Россия изучит возможность применения искусственного интеллекта для орбитальных группировок

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Россия планирует рассмотреть возможность применения искусственного интеллекта (ИИ) для решения задач орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), следует из материалов, размещенных на портале госзакупок.

Согласно техническому заданию, планируется провести научно-исследовательские работы (шифр "Нейроборт"), чтобы создать задел для разработки бортового интеллектуального вычислительного комплекса.

"Задачи, решение которых обеспечивает достижение поставленной цели: анализ текущего состояния и перспектив развития в области применения технологий ИИ, в том числе машинного обучения, на борту КА (космических аппаратов - прим. ТАСС) для решения целевых и иных задач многоспутниковой орбитальной группировки ДЗЗ", - говорится в документе.

Согласно техзаданию, планируется сформировать перечень задач для решения искусственным интеллектом непосредственно на борту космических аппаратов, разработать предложения по архитектуре нейронных сетей, которые смогут обрабатывать изображения на спутниках. Специалистам также предстоит обосновать возможность управления многоспутниковой группировкой на базе принципа самоорганизации с использованием технологий искусственного интеллекта.

Конкурс на выполнение научно-исследовательских работ выиграл головной научный институт Роскосмоса - ЦНИИмаш. Ему также предстоит разработать проект техзадания на опытно-конструкторскую работу по разработке опытного образца бортового вычислительного комплекса с применением технологий искусственного интеллекта. Работы должны быть выполнены в срок до 30 июня 2023 года.