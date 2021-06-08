Блоки двух ракет "Союз" доставили на космодром Восточный

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Блоки двух ракет-носителей "Союз-2.1б", предназначенных для коммерческих запусков, доставлены на станцию Ледяная в районе космодрома Восточный. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном во вторник.

"Специальный поезд доставил на железнодорожную станцию Ледяная в районе космодрома Восточный блоки двух ракет-носителей "Союз-2.1б" и два головных обтекателя", - говорится в сообщении.

Как уточнили в госкорпорации, специалисты Космического центра "Восточный" (филиал ЦЭНКИ) доставили груз в технический комплекс космодрома. В среду они приступят к сборке блоков одной из прибывших ракет. Вторая пока останется в режиме хранения.

Ранее гендиректор Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" (изготовитель ракет) Дмитрий Баранов анонсировал транспортировку двух носителей на Восточный для запусков по программе OneWeb. По его словам, один из них будет запущен 1 июля, второй - скорее всего, в октябре. В свою очередь гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью ТАСС сообщил, что коммерческий запуск в октябре будет возможен только в случае переноса старта миссии "Луна-25".