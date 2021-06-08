Псаки пообещала выяснить, зачем США ввели санкции против космической отрасли России

ВАШИНГТОН, 8 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента США Джен Псаки призналась, что почти ничего не знала о введенных США санкциях против российских предприятий космической отрасли, и пообещала выяснить, что по этому поводу думают в Белом доме и зачем эти рестрикции были введены. При этом она подчеркнула, что взаимодействие в космосе всегда было важным элементом сотрудничества США и РФ.

На брифинге для журналистов в Белом доме во вторник ее попросили прокомментировать заявления гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, который ранее призвал Вашингтон снять санкции с Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" и ЦНИИмаш и подчеркнул, что от этого зависит выход России из проекта Международной космической станции (МКС). "Это действительно интересный вопрос", - ответила Псаки. "Я совсем немного об этом знала, пока вы не задали этот вопрос, так что мне, вероятно, надо поговорить об этом с нашей командой, занимающейся вопросами национальной безопасности", - добавила она.

"Я скажу, что совместная работа по вопросам космоса и вопросам, связанным с космосом, это одна из областей, где мы исторически работаем с Россией", - подчеркнула Псаки. "Мне придется выяснить побольше относительно того, зачем нужны эти санкции, я не в курсе, какие были по этому поводу соображения, но я выясню это у нашей команды, занимающейся вопросами национальной безопасности", - пообещала представитель Белого дома.

Рогозин ранее подчеркивал, что не потерпит двуличия от США. "Либо мы работаем вместе, и тогда санкции надо снимать немедленно, либо мы вместе работать не будем, и мы будем разворачивать национальные системы", - отметил он, говоря о возможности выхода из проекта МКС. Рогозин также подчеркнул, что Роскосмос готов к этим санкциям.

До этого глава российского космического ведомства сообщил, что обратится в Министерство торговли США, чтобы понять, почему входящие в госкорпорацию ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр "Прогресс" попали под новые американские санкции, введенные этим ведомством против ряда российских и китайских предприятий. По мнению Вашингтона, подпавшие под санкции предприятия сотрудничают с вооруженными силами двух этих стран. Включение в список означает, что организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий США. Всего в списке 58 китайских и 45 российских организаций.