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Вертолет Ingenuity успешно совершил седьмой полет на Марсе

Аппарат пролетел 106 метров на юг и сделал черно-белую фотографию

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Находящийся на Марсе вертолет Ingenuity успешно совершил седьмой полет над поверхностью Красной планеты, во время которого сделал фотографию. Об этом сообщила в Twitter Лаборатория реактивного движения (ЛРД) Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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Как уточнили специалисты, Ingenuity "осуществил седьмой полет". Он продолжался 62,8 секунды. Аппарат пролетел 106 метров на юг и опустился в новом месте. С помощью камеры Ingenuity во время полета была сделана черно-белая фотография.

В конце мая в NASA сообщили, что шестой полет Ingenuity сопровождался техническими сбоями, но аппарат в целом выполнил поставленную задачу.

Вертолет, создание которого обошлось в $80 млн, был доставлен в кратер Езеро 18 февраля вместе с марсоходом Perseverance. NASA рассчитывает использовать Ingenuity для изучения тех районов, куда не может добраться шестиколесный ровер, а также для создания трехмерных карт поверхности планеты и решения других научных задач. Цель миссии марсохода - попытаться обнаружить следы возможного существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Ingenuity, масса которого составляет 1,8 килограмма, впервые взлетел на высоту 3 метра и опустился обратно 19 апреля, его полет тогда продолжался всего 39,1 секунды. В ходе пятого полета 7 мая аппарат переместился на 129 метров и впервые совершил посадку в новом месте.

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