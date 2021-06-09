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Поставки отечественной электроники для космоса выросли за три года в 2,5 раза

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что в 2025 году госкорпорация завершает программу импортозамещения всех элементов для нового поколения ГЛОНАСС

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские производители за три года увеличили поставки электронно-компонентной базы (ЭКБ) для космической отрасли в 2,5 раза. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду.

"За последние три года в 2,5 раза наша промышленность увеличила поставки ЭКБ космического назначения для нашей промышленности", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Он отметил, что в 2025 году Роскосмос завершает программу импортозамещения всех элементов для нового поколения ГЛОНАСС. "Это не значит, что мы полностью будем все делать и дальше, потому что даже США ничего не делают полностью. Существует естественная нормальная международная кооперация в таких сложных вопросах, как производство радио-микро-электроники, тем более космического назначения. Это радиационно стойкая особая микроэлектроника", - пояснил Рогозин.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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