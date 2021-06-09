Поставки отечественной электроники для космоса выросли за три года в 2,5 раза

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российские производители за три года увеличили поставки электронно-компонентной базы (ЭКБ) для космической отрасли в 2,5 раза. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду.

"За последние три года в 2,5 раза наша промышленность увеличила поставки ЭКБ космического назначения для нашей промышленности", - сказал Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Он отметил, что в 2025 году Роскосмос завершает программу импортозамещения всех элементов для нового поколения ГЛОНАСС. "Это не значит, что мы полностью будем все делать и дальше, потому что даже США ничего не делают полностью. Существует естественная нормальная международная кооперация в таких сложных вопросах, как производство радио-микро-электроники, тем более космического назначения. Это радиационно стойкая особая микроэлектроника", - пояснил Рогозин.