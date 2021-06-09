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Роскосмос планирует в июне вынести проект орбитальной станции на рассмотрение кабмина

Эскизное проектирование новой станции начнется до конца лета

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Концепция российской орбитальной служебной станции (РОСС) у Роскосмоса готова, госкорпорация планирует до конца июня организовать первое рассмотрение этого проекта в правительстве. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в среду.

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"У нас концепция готова. Мы планируем до конца июня провести первое серьезное рассмотрение этой конструкции в правительстве РФ", - сказал в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

В апреле вице-премьер Юрий Борисов заявил, что состояние МКС оставляет желать лучшего, поэтому Россия может сосредоточиться на создании собственной орбитальной станции. Перед Ракетно-космической корпорацией "Энергия" поставлена задача обеспечить готовность первого базового модуля для новой российской орбитальной станции в 2025 году, им станет научно-энергетический модуль, который ранее предполагалось запустить к МКС в 2024 году.

Наклонение перспективной российской орбитальной станции составит 97-98 градусов. Она будет каждые двое суток проходить всю Землю, а в Арктическом регионе она будет находиться каждые полтора часа, что важно для поддержки Северного морского пути. Эскизное проектирование новой станции начнется до конца лета.

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