Рогозин рассказал, что хочет договориться с администрацией США "по понятиям"

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Министерство торговли США уже полгода не отвечает главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину на его официальное письмо.

"Я хочу выстроить отношения с новой администрацией [США], договориться с ними, извините, по понятиям. Или мы идем вместе и будем развивать Международную космическую станцию, или мы получаем конкретный ответ <...> Некрасивая история, когда я направил еще полгода тому назад свое письмо подробное с требованием ответить мне в Министерство торговли США, - и ни ответа, ни привета", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

По словам Рогозина, он планирует в ходе международной конференции GLEX в Санкт-Петербурге провести встречу с главой NASA Биллом Нельсоном по видео-конференц-связи и "заострить все вопросы и расставить все точки над i".