Жители Задонска в День России смогут пообщаться с космонавтами на МКС

ЛИПЕЦК, 10 июня. /ТАСС/. Сеанс видеосвязи и радиомоста с космонавтами, работающими на Международной космической станции, ожидает жителей города Задонск Липецкой области в День России, 12 июня. Об этом сообщил в четверг журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

Он отметил, что в этом году празднование Дня России посвятят 60-летию первого полета человека в космос. "В программе сеанс видео- и радиосвязи с космонавтами МКС, открытие филателистической выставки, лекции о том, как стать космонавтом, показ документальных фильмов и конкурс детских рисунков", - сказал Артамонов. Он отметил, что на праздник в Задонске ждут Героя России, космонавта, уроженца области Сергея Трещева и правнука Константина Циолковского - Сергея Самбурова. "Также в рамках кругосветного автопробега "Вместе" город посетят представители международной комбинированной экспедиции "Трудовая доблесть России. Резервы человечества", - заметил Артамонов.

Он отметил, что в текущем году в регионе проводится много акций и мероприятий, посвященных 60-летию первого полета человека в космос. "Это прекрасный повод вспомнить страницы великой истории нашей страны и ее достижения в области космических исследований: космонавты, современные исследователи и ученые своим примером вдохновляют молодое поколение на покорение новых вершин", - сказал Артамонов.

В пресс-службе областной администрации рассказали, что в честь праздника в задонском Дворце культуры откроется филателистическая выставка на тему "Джанибеков - космонавт и художник". "Ценная коллекция, собранная российским филателистом Василием Кирилловым, включает не только марки, но и другие редкие почтовые материалы, среди которых представлены подлинные рисунки Владимира Джанибекова на конвертах", - рассказали в пресс-службе. Отдельный стенд будет посвящен конвертам и прочим предметам, побывавшим на орбите благодаря так называемой "космической почте". "Ранее эти экспонаты получили золотую медаль на филателистической выставке", - заключили в пресс-службе.