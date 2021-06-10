Спутники OneWeb доставили на космодром Восточный в рамках подготовки к запуску

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Британские спутники связи OneWeb доставлены на космодром Восточный перед июльским запуском. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"В четверг, 10 июня 2021 года, в аэропорт Игнатьево (г. Благовещенск) самолетом Ан-124-100 доставлена новая партия из 36 космических аппаратов OneWeb", - говорится в сообщении.

Затем специалисты Космического центра "Восточный" (филиал ЦЭНКИ, входит в Роскосмос) доставили аппараты на космодром, после чего технический расчет приступил к подготовке к запуску.

"На сегодняшний день группировка спутников OneWeb на низкой околоземной орбите насчитывает 218 космических аппаратов, планируется запуск сотен других. Предстоящий запуск должен довести количество спутников OneWeb на орбите до 254", - уточнили в госкорпорации.

Работы ведутся по контракту компании "Главкосмос" с Arianespace (оператор запуска) и компанией Starsem. Запуск по программе OneWeb запланирован на 1 июля. Ракета-носитель "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" выведет на орбиту 36 аппаратов.