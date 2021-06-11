Китай успешно вывел на орбиту четыре исследовательских спутника

ПЕКИН, 11 июня. /ТАСС/. Китай при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-ди" (CZ-2D) успешно вывел в пятницу на орбиту четыре спутниковых аппарата. Об этом в пятницу сообщило Центральное телевидение Китая.

Запуск состоялся в 11:03 по пекинскому времени (06:03 мск) с космодрома Тайюань (провинция Шаньси). Полезная нагрузка ракеты включала в себя спутник "Бэйцзин-3", а также три микроспутника "Хайсы-2", "Янван-1" и "Тайкун шиянь-1".

Как отмечается в репортаже, "Бэйцзин-3" является коммерческим спутником дистанционного зондирования Земли. Он будет использоваться для мониторинга ресурсов, состояния окружающей среды, городского управления и предупреждения стихийных бедствий. Аппарат "Хайсы-2" - собственность Сямэньского университета (китайская провинция Фуцзянь) и предназначен для исследования экологического состояния шельфовых и прибрежных зон.

"Янван-1" принадлежит китайской компании "Шэньчжэнь циюань тайкун кэцзи" и будет использоваться для поиска и исследования малых планет и астероидов. В то время как микроспутник "Тайкун шиянь-1" является собственностью Университета аэрокосмических технологий и будет задействован в образовательных целях.