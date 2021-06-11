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Рогозин заявил о готовности Роскосмоса к сотрудничеству с NASA

Однако госкорпорация сначала ждет отмены санкций против предприятий компании
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин
© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Роскосмос не против сотрудничества с NASA, но только в случае отмены санкций против предприятий госкорпорации. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Да и мы не против сотрудничества, только путь к нему - отмена санкций против предприятий Роскосмоса", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее глава NASA Билл Нельсон интервью газете Politico заявил, что сотрудничество США и России в космосе является уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться независимо от "соперничества на Земле".

Рогозин ранее сообщил ТАСС, что рассчитывает, что NASA сформирует свою позицию по сотрудничеству с российской госкорпорацией к саммиту РФ и США в Женеве, а не будет "пассивным наблюдателем".

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичСШАРоссияКосмос
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