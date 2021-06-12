Китай намерен к 2030 году осуществить миссию по сбору и доставке на Землю образцов с Марса

ПЕКИН, 12 июня. /ТАСС/. Китай планирует к 2030 году осуществить миссию по сбору и доставке на Землю образцов с Марса. Об этом в субботу на пресс-конференции заявил официальный представитель Китайского национального космического управления (CNSA) Сюй Хунлян.

"[В ближайшие 10 лет] Китай продолжит осуществление крупных научно-технических проектов, нацеленных на повышение мощи космической отрасли страны", - приводит его слова агентство "Синьхуа". Как указал он, в это время "будут продвигаться крупные проекты, связанные с исследованием планет, Луны, пилотируемой космонавтикой, строительством тяжелых ракет-носителей, многоразовыми транспортными космическими системами, спутниковым интернетом".

"В сфере исследования планет, вызывающей у всех наибольший интерес, примерно к 2025 году будет осуществлена миссия по сбору и доставке образцов околоземных астероидов. <...> Примерно к 2030 году будет осуществлена миссия по сбору и доставке на Землю образцов с Марса", - указал Сюй Хунлян.

23 июля 2020 года Китай при помощи ракеты- носителя "Чанчжэн-5" осуществил запуск автоматической межпланетной станции "Тяньвэнь-1". 15 мая посадочный модуль станции совершил успешную посадку на поверхность Марса, что стало первой посадкой китайского космического аппарата на Красной планете. Входящий ее состав миссии марсоход "Чжужун" будет заниматься исследованием грунта, ионосферы и климата планеты. Период работы марсохода на поверхности Красной планеты составит 92 земных суток.

Как заявил в мае главный конструктор национальной марсианской миссии "Тяньвэнь-1" Чжан Жунцяо, в будущем Китай планирует запуск новых миссий к Марсу и Юпитеру для исследования этих планет и возвращения на Землю образцов породы.