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В Роскосмосе сообщили, что изготовление скафандров съемочной группы на МКС идет по графику

Руководители "Главкосмоса" и научно-производственного предприятия "Звезда" также обсудили изготовление скафандров, ложементов и кресел для индийской пилотируемой программы

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Процесс изготовления скафандров, ложементов и кресел для астронавтов из Индии, а также съемочной группы фильма "Вызов", который будет сниматься на МКС, идет по графику. Об этом говорится в сообщении компании "Главкосмос" (входит в Роскосмос), распространенном в воскресенье.

В пятницу прошли переговоры топ-менеджемнта "Главкосмоса" и руководства Научно-производственного предприятия "Звезда" в городе Томилино. В частности, обсуждалось изготовление скафандров, ложементов и кресел для индийской пилотируемой программы, а также для участников научно-просветительского проекта "Вызов". "Все работы по контрактам "Главкосмоса" с НПП "Звезда" предприятие выполняет в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Также стороны обсудили возможность изготовления индивидуальной экипировки для полетов космических туристов и исследователей.

В четверг генеральный директор НПП "Звезда" Сергей Поздняков сообщил ТАСС, что предприятие "Звезда" приступило к изготовлению скафандров для актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко, которые отправятся на МКС для съемок первого художественного фильма. Ранее предприятие начало изготавливать оборудование для индийских астронавтов.

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