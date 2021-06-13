"Главкосмос" получил запросы от возможных космических туристов на выход в открытый космос

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. "Главкосмос" получил запросы от возможных туристов на совершение выходов в открытый космос. Об этом говорится в сообщении компании, распространенном во воскресенье по итогам состоявшихся в Томилине переговоров топ-менеджмента компании с руководством НПП "Звезда".

"Отдельно обсуждалась возможность использования коммерческими участниками космического полета оборудования, производимого НПП "Звезда" для обеспечения выхода в открытый космос, в связи с поступлением таких запросов в "Главкосмос", - говорится в сообщении.

В июне прошлого года Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" сообщила, что один из космических туристов во время полета на Международную космическую станцию в 2023 году совершит выход в открытый космос вместе с профессиональным космонавтом в рамках контракта между РКК и компанией Space Adventures Inc. (США).