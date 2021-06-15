МИД России: нежелание США работать над недопущением гонки вооружения в космосе тревожит

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Отсутствие желания у Вашингтона и его западных союзников работать над предотвращением гонки вооружений в космосе наводит на тревожные размышления. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью "Известиям", опубликованном во вторник.

"Балансируем на грани гонки вооружений в космосе. Сейчас 30 стран вместе с Россией заключили двусторонние документы о неразмещении первыми оружия в космосе. Вопрос не в том, сможет ли страна Икс когда-то создать космическое оружие и стать первой в этой сфере. Если Россия уже 30 раз подписалась с кем-то в международном сообществе под тем, что она не будет первой в этой сфере, значит, она отвечает за свои слова", - сказал он.

"И нежелание США и их западных союзников что-то делать в этой сфере наводит на тревожные размышления. Пока не поздно, нужно поставить заслон этому", - подчеркнул Рябков.

Уравнение безопасности

Говоря о выработке нового "стратегического уравнения безопасности" с США, Рябков отметил, что Москва в его основе видит неразрывную взаимосвязь стратегических наступательных и стратегических оборонительных вооружений. "Если вернуться в прошлое, говоря достаточно примитивно о том, о чем президент Владимир Путин говорил предельно профессионально и ответственно, я могу сказать: если бы США не вышли из договора по ПРО, у нас бы не было сейчас систем "Буревестник", "Посейдон" и других, которые представляют собой предмет озабоченности США. Зачем это нужно Соединенным Штатам, нам непонятно", - продолжил он.

"Если мы хотим укреплять безопасность, ее нужно укреплять не путем наращивания вооружений, а путем ограничения вооружений и укрепления стратегической стабильности, поэтому дальнейшее движение должно учитывать все, что происходит в сфере ПРО, и тогда возможны какие-то гипотетические шаги в наступательной сфере", - подчеркнул замглавы МИД.

Кроме того, продолжил он, за время после заключения действующего Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) произошло существенное развитие современных технологий в военной сфере, появились вооружения, работающие на дальность стратегическую, то есть способные поражать цели на территории другой страны без применения ядерного оружия. "Вся новая техника и новые технологии должны учитываться в будущем уравнении безопасности", - сказал Рябков.

"Кибербезопасность в терминологии США или безопасность информационно-коммуникационных технологий в нашей терминологии, если выражаться более широко. Несомненно, этим нужно заниматься. Дисбалансы в обычных вооружениях, ситуация с ракетами средней и меньшей дальности, которые вырвались, как джинн из бутылки, после того, как США разломали договор, действовавший в этой сфере. Это новая старая угроза, нужно найти решение", - подчеркнул замминистра.

Рябков напомнил, что президент Путин в прошлом году сформулировал встречный мораторий, причем проверяемый. "Хотя бы так в отсутствие договора. Вот элементы, которыми мы будем заниматься, плюс вопрос, как учесть ядерные потенциалы других государств, которые располагают ими. Прежде всего речь идет о ближайших союзниках США - Франции и Великобритании", - добавил он.