В Роскосмосе заявили, что в орбитальную группировку для экомониторинга войдут 14 спутников

МОСКВА, 15 июня. /ТАСС/. Четырнадцать космических аппаратов войдут в состав орбитальной группировки для экологического мониторинга Земли. Об этом сообщил первый заместитель гендиректора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам госкорпорации "Роскосмос" Юрий Урличич.

"Мы сотрудничаем с группой компаний "ВИС", которая занимается сегодня задачей концессии в части экологического мониторинга и дистанционного зондирования Земли. Это очень интересный проект - предполагаются 14 космических аппаратов, шесть из них будут радиолокационными, чего нам не хватает для геотехнического мониторинга, [мониторинга] Северного морского пути и многих других применений. Надеемся, что этот проект будет очень успешным", - сказал Урличич на конгрессе "Сфера", открывшемся в Москве во вторник.

В группировку также войдут четыре оптических аппарата высокого разрешения и четыре аппарата сверхвысокого разрешения, уточнил он.