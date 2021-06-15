Третья пилотируемая миссия Crew Dragon на МКС планируется не ранее 31 октября

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Американское космическое ведомство скорректировало сроки отправки на Международную космическую станцию очередного экипажа на корабле Crew Dragon. Как отмечается в размещенном в понедельник на сайте NASA сообщении, запуск корабля теперь планируется не ранее 31 октября - на неделю позже ранее объявленной даты.

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"Третья миссия корабля компании SpaceX, на борту которого будут находиться три американских астронавта - Раджа Чари, Том Маршберн, Кайла Бэррон и астронавт Европейского космического агентства (ЕКА) Маттиас Маурер, стартует не ранее 31 октября. Запуск нового корабля из серии Crew Dragon будет произведен с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Научная миссия этого экипажа на орбитальной станции продлится шесть месяцев", - отметило NASA.

"Астронавты NASA из второй миссии - Шейн Кимброу и Меган Макартур, а также астронавт ЕКА Тома Песке и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований Акихико Хосидэ, находящиеся сейчас на МКС, покинут ее для возвращения на Землю ориентировочно в первой половине ноября. Они приводнятся на корабле Endeavour в Атлантическом океане у побережья Флориды", - уточнило ведомство.

Как подчеркивается в сообщении, следующая ротация американской части экипажа станции состоится "не ранее середины апреля 2022 года".

Первый пилотируемый полет на МКС совершили на Crew Dragon в мае 2020 года Даглас Хёрли и Роберт Бенкен. Они присвоили название кораблю - Endeavour и провели на станции два месяца. 16 ноября на другом корабле из этой серии - Resilience - на станцию уже с шестимесячной миссией прилетели американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японец Соити Ногути. Им на смену были доставлены на Endeavour 24 апреля Кимброу, Макартур, Хосидэ и Песке.

В настоящее время вахту на станции также несут россияне Олег Новицкий, Петр Дубров и американец Марк Ванде Хай.