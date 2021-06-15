Рогозин предложил главам космических агентств обсудить борьбу с мусором на орбитах Земли

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин предложил главе NASA и представителям других национальных космических агентств встретиться, чтобы обсудить урегулирование проблемы космического мусора на околоземных орбитах.

"Мы могли бы - Роскосмос, NASA другие крупные наши партнеры - специально собраться для этого, чтобы поговорить о правовой и технической сторонах дела", - отметил Рогозин в рамках Глобальной конференции по исследованию космического пространства (GLEX).

Глава Роскосмоса также поддержал точку зрения, что не надо создавать новый космический мусор. По его словам, организации, которые запускают на орбиту аппараты, должны нести ответственность за их сведение после истечения ресурсов. Рогозин предложил договориться не "играть мышцами в космосе", запуская оружие против спутников, которое создает тысячи осколков на орбите.

Глобальная конференция по исследованию космоса проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня. Первоначально она должна была пройти 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах.