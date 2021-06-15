Глава NASA заявил, что США надо следить за планами России и Китая по лунной программе

ВАШИНГТОН, 15 июня. /ТАСС/. Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон считает, что Китай будет очень энергично развивать свою космическую программу и Вашингтону следует внимательно следить за совместными планами Москвы и Пекина по исследованию Луны.

"Думаю, что вы видите заявления, которые делает правительство Китая, что они не хотят ждать до 2030-х годов, чтобы высадить человека на Луне. И завтра <...> мы ожидаем совместного заявления Китая и России по поводу их планов. Посмотрим, что там будет", - сказал он во вторник на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

При этом, по его утверждению, Китай будет в скором времени вести себя в космосе "очень энергично", поскольку он "понимает ценность успеха в космосе". В частности, речь идет об "энергичной программе по высадке на Луне". "И я думаю, что это станет вопросом для всех вас, для тех, кто принимает политические решения: насколько ценно для США было бы вернуться на Луну первыми", - подчеркнул он.