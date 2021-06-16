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Рогозин выразил готовность обсуждать с NASA сотрудничество на съемках фильма в космосе

По словам главы Роскосмоса, проект может показать, что работа на МКС ведется "несмотря на все превратности международной политики"
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Генеральный директор ГК "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что готов обсуждать с руководством NASA активное сотрудничество на съемках художественного фильма "Вызов", которые пройдут в космосе.

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"Я готов обсуждать даже этот проект "Вызов". Мы сегодня об этом тоже поговорим с американцами. На предмет того, чтобы их участие в этом проекте сделать гораздо более активным", - сказал он во вторник в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

По словам Рогозина, проект может показать, что работа на МКС ведется "несмотря на все превратности международной политики". "Эта идея может нашим американским коллегам понравиться", - отметил он.

В ноябре прошлого года Рогозин выложил в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. Старт корабля "Союз МС-19", на котором съемочная группа должна отправиться в космос, запланирован на 5 октября.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссияКосмос
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