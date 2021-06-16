Будущие космические туристы смогут купить свой скафандр после полета

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Космическим туристам в будущем предложат купить свой скафандр после полета на орбиту. Об этом сообщил ТАСС гендиректор "Главкосмоса" (входит в Роскосмос) Дмитрий Лоскутов на полях Международной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

Он напомнил, что одним из направлений деятельности компании является организация коммерческих полетов в космос для туристов и исследователей.

"Если заказчик такого полета захочет приобрести свой скафандр, спускаемый аппарат или некие объекты, которые бы напоминали ему о путешествии - в разумных пределах, разумеется, - мы готовы рассмотреть такие обращения и, при наличии возможности, удовлетворить спрос на них", - отметил Лоскутов.

На прошлой неделе прошли переговоры топ-менеджмента "Главкосмоса" и руководства Научно-производственного предприятия "Звезда" в Томилине. Тогда стороны обсудили возможность изготовления индивидуальной экипировки для полетов космических туристов и исследователей.