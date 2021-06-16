Бразилия подписала с США соглашение об освоении Луны в рамках программы "Артемида"

ВАШИНГТОН, 16 июня. /ТАСС/. Бразилия стала первой страной Южной Америки, которая заключила с США соглашение о сотрудничестве в рамках лунной программы Artemis ("Артемида") и о нормах поведения в космосе. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Госдепартамента.

"Бразилия - первая страна Южной Америки, которая присоединилась к соглашениям", - говорится в тексте.

"Соглашения Артемиды", получившие название в честь американской лунной программы, представляют собой ряд двусторонних договоров между США и странами-партнерами. Среди содержащихся в них принципов есть, в частности, положения о добыче ресурсов на Луне и идея создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить "вредоносное вмешательство".

В сообщении американского внешнеполитического ведомства отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник выступил с видеообращением, в котором поздравил Бразилию с присоединением к программе. Он, в частности, заявил, что "США с нетерпением ждут возможности расширить сотрудничество в космосе с международными и коммерческими партнерами".

Весной 2019 года NASA анонсировало проект лунной программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.