Запуск китайского пилотируемого корабля "Шэньчжоу-12" запланировали на 17 июня

ЦЗЮЦЮАНЬ /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Китайское национальное космическое управление (CNSA) 17 июня планирует осуществить запуск корабля "Шэньчжоу-12" к орбитальной станции КНР. Об этом сообщило в среду Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

"Запуск планируется осуществить 17 июня в 09:22 по местному времени (04:22 мск)", - рассказал на пресс-конференции помощник главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Цзи Цимин.

По его словам, главная задача миссии - обеспечить обслуживание и провести тестирование создаваемой на орбите Земли китайской космической станции.

Старт будет осуществлен с космодрома Цзюцюань, расположенного на границе провинции Ганьсу и автономного района Внутренняя Монголия (Северный Китай). Для вывода аппарата на орбиту планируется использовать ракету-носитель CZ-2F.

Китай с периодичностью раз в несколько лет осуществляет пилотируемые космические миссии, первая из них ("Шэньчжоу-1") в тестовом режиме (без человека) была осуществлена в ноябре 1999 года. КНР впервые отправила в околоземное пространство астронавта в октябре 2003 года (Ян Ливэй). Нынешний запуск "Шэньчжоу-12" - первый с октября 2016 года, это будет самый долгий срок непрерывного пребывания (три месяца) китайских космонавтов на орбите.