Китай рассчитывает на расширение сотрудничества с Россией в космосе

ЦЗЮЦЮАНЬ /Китай/, 16 июня. /ТАСС/. Китай уверен в перспективах расширения сотрудничества с Россией в космосе по многим направлениям. Об этом заявил в среду помощник главы Управления программы пилотируемых космических полетов КНР Цзи Цимин.

"Я верю, что в скором времени Китай и Россия развернут сотрудничество по еще большему количеству проектов в космосе", - подчеркнул он на пресс-конференции, отвечая на вопрос ТАСС.

Как уточнил Цзи Цимин, Пекин "изучает возможности, чтобы совместно с российской стороной внести еще больший вклад в развитие космонавтики".

В марте гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и глава Китайского национального космического управления (CNSA) Чжан Кэцзянь от имени правительств двух стран подписали меморандум о взаимопонимании по поводу сотрудничества в области создания Международной научной лунной станции. Взаимодействие двух стран предполагает как изучение лунной поверхности, так и реализацию совместных проектов на орбите естественного спутника Земли.

В ноябре 2017 года между Роскосмосом и CNSA была подписана программа сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов, в их числе изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии, спутники и их применение, элементная база и материалы, сотрудничество в области данных дистанционного зондирования Земли и другие темы. Для реализации проектов в рамках данной программы были созданы рабочие подгруппы.