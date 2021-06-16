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Ближайший запуск ракеты "Союз" с космодрома Куру запланирован на начало ноября

В Роскосмосе ранее сообщили, что Россия в 2021 году планирует осуществить 10 запусков ракетами-носителями "Союз-2" и "Союз-СТ" в интересах иностранных заказчиков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /ТАСС/. Ближайший запуск ракеты-носителя "Союз-СТ" с космодрома Куру во Французской Гвиане запланирован в начале ноября. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов на полях Глобальной конференции по исследованию космического пространства GLEX-2021.

"Ближайший старт с космодрома Куру планируется в начале ноября", - сказал он, отвечая на вопрос, когда планируется следующий пуск ракеты "Союз-СТ" с космодрома.

В январе заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что РФ в 2021 году планирует осуществить 10 запусков ракетами-носителями "Союз-2" и "Союз-СТ" в интересах иностранных заказчиков. По его словам, с космодрома Куру ожидается запуск аппарата европейской глобальной спутниковой навигационной системы Galileo.

Глобальная конференция по исследованию космоса проходит в Санкт-Петербурге с 14 по 18 июня. Первоначально она должна была пройти 9-11 июня 2020 года, но из-за пандемии была перенесена на 2021 год. Форум проводится ежегодно в разных странах.

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